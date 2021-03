Helios-Kliniken Schwerin : Der Rettungsdienst probt den Ernstfall

Helios-Kliniken Schwerin nehmen in Kürze neuen Schockraum in Betrieb – Erster Test bereits erfolgreich

Schwerin | Bei der Versorgung Schwerstverletzter zählt jede Sekunde. Daher geht an der Notaufnahme der Helios-Kliniken Schwerin in Kürze ein neuer Schockraum in Betrieb. Das Besondere: Er ist mit einem Computertomographen, also einem sogenannten CT, ausgestattet. Test mit Feuerwehr lief gut „So können zum Beispiel Schlaganfallpatienten noch schneller die n...

