Zoo Schwerin : Drei Löwinnen für die Landeshauptstadt

Die asiatischen Löwinnen stromern bald im Außengehege des Schweriner Zoos.

Schwerin | Noch liegen sie hauptsächlich faul rum. Und das werden sie wohl auch in Zukunft machen. Nur vielleicht nicht mehr in einem Vorgehege, sondern im Außengehege. Die Rede ist von den drei neuen Löwinnen des Schweriner Zoos. In freier Wildbahn nur noch in Indien Genau wie Männchen Shapur gehören die drei Raubkatzen Heidi, Indi und Rubi zur Gattung de...

