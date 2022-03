Perspektiven für Ukrainer in Schwerin : Eskender Bekirov fährt erneut Richtung Krisengebiet – und kommt mit einem Wunsch zurück

Kaum zurück, ist er schon wieder an der Front und holt 17 Flüchtende aus dem Kriegsgebiet. Er wünscht sich eine schnelle Integration für seine Landsleute in unserer Region.

Schwerin | Kaum zurück, ist er schon wieder an der Front: Eskender Bekirov aus Schwerin lässt die Lage in seinem Heimatland keine Ruhe. Und so hat er sich am Montagabend erneut auf den Weg ins Grenzgebiet zur Ukraine gemacht. „Tausende Menschen warten hier" auf Hilfe, erzählt er am Telefon. „Das ist unglaublich schwierig alles. Kinder weinen um ihre Väter, Fraue...

