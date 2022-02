Corona in Schwerin : Ab Freitag: FFP2-Masken für sozial Schwache werden verteilt

Die Schutzmasken werden dezentral über verschiedene Sozialträger wie Awo und Caritas, aber auch über das Jobcenter und das Jugendamt und in der Schule ausgereicht.

Schwerin | Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Donnerstag 268 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, darunter Folgeinfektionen in der Kita „Regenbogen“. Darüber informierte die Stadt in einer Pressemitteilung. Demnach stieg die Sieben-Tage-Infektionsinzidenz auf 1421,4 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Hospitalisierungsrate liegt in Schwerin bei 11,2...

