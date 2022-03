Gefährlicher Fund in Schwerin : Kinder ziehen Mörsergranate aus dem Ostorfer See

Die beiden Jungen konnten die Gefahr offenbar nicht abschätzen. Aktuell wird geprüft, ob der Zünder noch aktiv ist.

Schwerin | Gefährlicher Fund in Schwerin: Zwei elf- und zwölfjährige Kinder entdeckten am Sonntagmittag beim Spielen eine Mörsergranate am Dwang im Uferbereich des Ostorfer Sees. Sie zogen das schwere Geschoss aus dem Wasser. Von einem anwesenden Erwachsenen wurde die Polizei alarmiert, die den Einsatzort weiträumig absperrte. Der Gegenstand wurde vom Munitio...

