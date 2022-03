Brand in Schwerin : Lagerfeuer in Garage ruft Großaufgebot der Feuerwehr auf den Plan

Auf einem brachliegenden Areal in der Wismarschen Straße wurde am Sonntag ein Brand gelegt. Die Feuerwehr rückte mit vollbesetztem Löschzug aus, zum Einsatz kam dann lediglich die Kübelspritze.

Schwerin | Eine verkohlte Felge und ein schwelendes Stück Totholz: Es sind die Reste eines außer Kontrolle geratenen Lagerfeuers, das am Sonntagvormittag die Einsatzkräfte der Schweriner Berufsfeuerwehr auf den Plan rief. Entfacht wurde der Brand im Inneren einer ehemaligen, verfallenen Garage am Rand eines brachliegenden Grundstücks in der Wismarschen Straße...

