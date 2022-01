Feuerwehreinsatz in Schwerin : Löschzug überrascht Mann bei Müllverbrennung im Hinterhof

Rauch und explosionsartige Verpuffungen in der Stadt alarmierten Nachbarn. Diese riefen die Feuerwehr zu Hilfe.

Schwerin | Auf ein Bußgeldverfahren muss sich ein Mann einstellen, der am Donnerstagnachmittag in einem Hinterhof an der Wismarschen Straße unbemerkt Müll verbrennen wollte. Nachdem es zu deutlichem Qualm und auch zu Verpuffungen kam, riefen Anwohner die Feuerwehr. Diese rückte zusammen mit der Polizei zu dem Garagenkomplex aus. Beim Eintreffen erkannte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.