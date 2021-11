Püsserkrug in Schwerin : WGS-Aufsichtsrat will Sozialwohnungen

Aufsichtsratschef Daniel Meslien kritisiert die Aussagen vom Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Schwerin und plädiert für mehr sozialen Wohnraum außerhalb des Dreeschs.

Schwerin | Sozialwohnungen am so genannten Püsserkrug in der Hagenower Straße soll es auf jeden Fall geben. Das sagt der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Wohnungsgesellschaft Schwerin WGS, Daniel Meslien, und widerspricht damit dem WGS-Geschäftsführer Thomas Köchig. Der hatte gegenüber unserer Redaktion nämlich erklärt, dass er für weitere Wohnungen und auch S...

