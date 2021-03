Schwerin : 180 Grad heißer Asphalt für die Straße

Schweriner Asphalt-Kolonne bessert auf Ludwigsluster Chaussee Straßendecke aus. Nächster Einsatz am 13. April geplant.

Schwerin | Wer Straßen baut oder repariert, fängt früh an. So auch die Männer der Asphaltkolonne auf der Ludwigsluster Chaussee. Noch vor sieben Uhr begannen sie am Donnerstag damit, einen Fahrstreifen abzusperren und packten schweres Gerät aus. 16 Stellen mussten wegen größerer Schäden wie Risse und Schlaglöcher aus dem Winter ausgebessert werden. „Pünktlich zu...

