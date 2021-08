Schweriner Schiedsstelle : Sie schlichten den Streit mit dem Nachbarn

Nach einer coronabedingten Unterbrechung ist in Schwerin ein neues Team in die Schiedsstelle berufen worden

Schwerin | Ein Verkauf geht nicht so über die Bühne wie gewünscht? Oder der Streit mit dem Nachbarn nimmt langsam handfeste Züge an? Die Drohung mit dem Anwalt kann schnell zur weiteren Eskalation führen. Um das zu verhindern, gibt es in MV Schiedsstellen. Nach einem coronabedingten Dämpfer nehmen die Schweriner Streitschlichter jetzt mit einem neuen Team wieder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.