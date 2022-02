Corona-Demo in Schwerin : Straßensperrungen wegen neuer Route durch die Innenstadt erwartet

Wegen des Protestes gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen stehen Busse, Bahnen und der Autoverkehr zeitweise still.

Schwerin | Am Sonnabendmittag müssen Autofahrer in Schwerin mit Einschränkungen rechnen. Wegen der wöchentlichen Corona-Demonstration ab dem Bertha-Klingberg-Platz ist mit Sperrungen von Straßen in der Innenstadt zu rechnen. Los geht es ab 11 Uhr. Weiterlesen: Nahverkehr hält Straßenbahnen und Busse von Demonstranten fern Da die Demo-Route auch entlang der...

