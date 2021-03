Corona in Schwerin : Stadt reduziert Maskenpflicht in der Innenstadt

Ab Montag muss nur noch im Bereich des Marienplatzes eine Maske getragen werden.

Schwerin | Seit zwölf Wochen gilt in Schwerin bereits die Maskenpflicht auch in einigen Bereichen im Freien. Egal, ob Marienplatz, Puschkinstraße oder Mecklenburgstraße – wer sich im Innenstadtbereich aufgehalten hat, musste an vielen Stellen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Damit ist ab Montag Schluss, zumindest für die meisten Straßen. Begrenzung auf Marien...

