Workshop in Schwerin : Was wünschen sich junge Menschen für den Klimaschutz?

Wie wollen wir leben? Was bedeutet Klimagerechtigkeit? Was können wir für's Klima tun? – Diesen Fragen wirft ein Workshop für Kinder und Jugendliche im Digitalen Innovationszentrum auf.

Schwerin | Derzeit wird in Schwerin der Maßnahmenplan „Klimagerechtes Schwerin“ erstellt. Das Ziel: Bis 2035 will die Landeshauptstadt CO2- neutral werden. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, will die Stadtverwaltung auch zusammen mit der Öffentlichkeit diskutieren. Jetzt sind dabei in erster Linie junge Menschen gefragt. Im Digitalen Innovationszentrum in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.