Lübecker Straße : Drama mit zwei Verletzten: Unglück mit Straßenbahn im Schweriner Zentrum

20. Dezember 2019, 19:53 Uhr

Ein 62 Jahre alter Mann ist am Abend in der Lübecker Straße von einer Straßenbahn erfasst worden, in der Bahn stürzte eine 52 Jahre alte Frau bei der Vollbremsung. Beide Verletzten wurden ins Klinikum gebracht.