Geänderte Kontaktnachverfolgung : 263 neue Corona-Fälle – Stadt informiert Infizierte jetzt per SMS

Neuinfizierte sollen künftig nicht mehr vom Gesundheitsamt angerufen werden. Die Information kommt nun per E-Mail, SMS oder Post.

Schwerin | Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Donnerstag 263 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Infektionsinzidenz steigt auf einen Höchstwert von 2028,1 an. Damit gibt es in der Landeshauptstadt 4961 aktive Infektionen. Im Krankenhaus werden derzeit 33 Patienten mit dem Coronavirus behandelt. Zudem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Schweri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.