Kreative Köpfe : Schwerin ehrt vier Kulturmacher

Mit dem Kulturpreis der Landeshauptstadt und der Sparkassenstiftung werden in diesem Jahr der Schriftsteller Björn Stephan und die Band Luna Soul sowie der Musiker Reinhard Lippert und der Maler Hanning Bruhn ausgezeichnet.

Schwerin | Sie soll Signalwirkung haben für die Wiederbelebung von Kunst und Kultur in Schwerin in Zeiten von Corona: die Verleihung des Kunst- und Kulturpreises der Landeshauptstadt und der Stiftung der Sparkasse. Oberbürgermeister Rico Badenschier und Sparkassenvorstand Kai Lorenzen haben am Donnerstag vier verdiente Schweriner mit dieser Ehrung bedacht. We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.