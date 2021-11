Landeshauptstadt : Schwerin feiert 50 Jahre Dreesch

Eine Gedenktafel in der heutigen Andrej-Sacharow-Straße erinnert jetzt an die Grundsteinlegung am 11. November 1971. Die Feierstunde zum Jubiläum fand im Campus am Turm statt.

Schwerin | Bei der Grundsteinlegung für den Dreesch am 11. November 1971 war Ursula Schönebeck nicht dabei. Mit dem Wohngebiet ist sie aber eng verbunden. „1982 habe ich eine Wohnung im zweiten Bauabschnitt bekommen“, erzählte die Rentnerin, die in den 60er-Jahren aus beruflichen Gründen von Wismar nach Schwerin gezogen war und zunächst mit einer Ein-Raum-Wohnun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.