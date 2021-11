Auch neue Corona-Fälle gemeldet : Schwerin führt neues Testschema für Personen in Quarantäne ein

Abschlusstest für Erkrankte am 13. Tag entfällt. Zwölf Infizierte müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden.

Schwerin | Dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt wurden am Freitag 52 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit gibt es nach Angaben der Stadt derzeit in Schwerin 595 aktive Infektionen. Zwölf Menschen müssen im Krankenhaus behandelt werden, drei mehr als am Vortag. Die Infektionsinzidenz sinkt auf 366,1 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Hospitalisierungs-Inzidenz steig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.