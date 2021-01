Schwerin : Schwerin gedenkt der Opfer der Pandemie

Am Sonntag können Kerzen auf dem Markt entzündet werden.

Schwerin | Noch immer sterben in Deutschland täglich hunderte Menschen an und mit dem Coronavirus. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt hoch. Auf dem Schweriner Marktplatz soll am kommenden Sonntag, 31. Januar, an die Opfer der Pandemie erinnert werden. „Wir wollen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.