Ausstellung in Schwerin : Grüne Fakten im Schaufenster klären über Klimakrise auf

Poster klären in der Puschkinstraße über die Klimakrise auf.

Schwerin | Dass Passanten immer wieder Blicke in das Schaufenster ihrer Tuscherei werfen, kennt Martina Menzel schon. Über der bemalten Keramik gibt es nun aber auch eine Weltkarte zu bestaunen, die den ökologischen Fußabdruck der Länder farblich kennzeichnet. Das Plakat ist Teil der Schaufenster-Ausstellung „Grüne Fakten to Go“, an der acht Geschäfte in der Pus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.