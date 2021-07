Schulstart : Schwerin verzichtet auf Luftfilter in Klassenräumen

Oberbürgermeister Rico Badenschier setzt auf Impfungen bei Eltern und auf CO2-Messgeräte, die richtiges Lüften erleichtern sollen.

Schwerin | Kurz vor dem Schulstart in Schwerin steht fest, ab Montag wird es keine Luftfilter in Schweriner Klassenräumen geben. Erst vor drei Wochen verkündete die Landesregierung, dass die Anschaffung solcher Geräte mit insgesamt 2,025 Millionen Euro gefördert wird. Doch die Landeshauptstadt wird in den öffentlichen Schulen kein Gerät anschaffen. Die Stadt wil...

