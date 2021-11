In der vierten Pandemie-Welle : Schwerin rutscht bei Hospitalisierungen in rote Corona-Warnstufe

Tagesaktuelle Meldungen über die Pandemie-Lage in der Landeshauptstadt: Die Zahl der Patienten im Krankenhaus steigt

Schwerin | Die Zahl der mit Corona im Krankenhaus behandelten Patienten steigt und lässt die Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz auf 10,5 steigen. Damit rutscht die Landeshauptstadt in die vierte, rote Warnstufe der Corona-Ampel. Dem Gesundheitsamt wurden am Montag 18 neue Infektionsfälle gemeldet, am Sonnabend waren es 44, am Sonntag fünf Fälle. 14 Schwerin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.