Nach Corona-Ausfall : Schwerin schenkt ein beim 30. Winzerfest

Weinfreunde können jubeln. Das Schweriner Winzerfest hat seine Stände wieder aufgebaut, dieses Mal coronabedingt an einem neuen Platz und in abgespeckter Form. Ein Gutes hat 2020 für Weinkenner aber gebracht.

Schwerin | Der Wein kann wieder fließen. In Schwerin hat am Donnerstag das 30. Winzerfest eröffnet, nachdem es 2020 coronabedingt hatte ausfallen müssen. Nun stehen die Stände an einem neuen Platz mit adligem Ambiente. Denn der Marktplatz, an dem das Fest sonst seine Zelte aufgeschlagen hatte, war mit Blick auf die geltenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.