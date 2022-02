Nach „Ylenia“ kommt „Zeynep“ : Schwerin übersteht Sturm glimpflich – neuer Orkan am Freitag

„Ylenia“ sorgte in der Nacht zu Donnerstag für nur wenige Einsätze und Schäden. Betroffen war unter anderem ein Wohnhaus in Krebsförden. Für eine Entwarnung ist es jedoch zu früh.

Schwerin | Die letzten Ausläufer von Sturmtief „Ylenia“ sind noch in der Landeshauptstadt und dem Umland zu spüren. Noch am Donnerstagvormittag reißen Böen die Dachpappe eines Wohnhauses in Krebsförden auf einer Fläche von etwa 80 Quadratmetern auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern herumliegende Teile des Dachs. Weiterhin blicken viele Menschen sorgenvoll ...

