Musik und Yoga : Schweriner Band „Luna Soul“ bringt Indie und Yoga zusammen

Die Musiker spielen einen Mix aus Indie, Funk und Soul. Ihr zweites Standbein ist Yoga. Warum das gut zusammenpasst.

Schwerin | In diesem Text erfährst du: wie Luna Soul Indie nach Schwerin holt wie Sängerin Lisa durch Yoga selbstbewusst auf der Bühne steht wie die beiden Frontsänger jetzt Yoga und ihre Musik verbinden Wer „Luna Soul“ auf der Bühne sieht, will sofort zu den mitreißenden Indie-Songs tanzen. Selbstbewusst sitzt Sängerin Lisa Michèle Lietz am S...

