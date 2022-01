Extra-Zahlung : Schweriner Bauarbeiter erhalten Corona-Prämie

Mit der Januar-Abrechnung gibt es 220 Euro mehr für alle, die in der Gewerkschaft sind. In der Landeshauptstadt arbeiten rund 1000 Menschen im Bauhauptgewerbe.

Schwerin | Bauarbeiter in Schwerin dürfen sich über einen Gehaltszuschuss freuen. Für den Monat Januar erhalten rund 1050 Beschäftigte eine Corona-Prämie, teilte die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit. Diese beträgt etwa 220 Euro und wird mit der Januar-Abrechnung überwiesen. Jörg Reppin, Vorsitzender des Bezirksverbands Mecklenburg der IG BAU, rät den Beschäftigten deshalb zum Lohn-Check. Anspruch auf den Bonus haben demnach, wer selbst in der Gewerkschaft ist und in einer Firma arbeitet, die einem Arbeitgeberverband angehört. Laut der Agentur für Arbeit sind aktuell rund 1050 Menschen in Schwerin im Bauhauptgewerbe tätig. Weiterlesen: Baumaterial wird auch in Schwerin knapp Im April steht der Branche dann erneut ein Lohn-Plus von 2,8 Prozent zu, nachdem die Tarife bereits im November gestiegen waren, so Reppin. „Der Bau boomt – getrieben von der hohen Nachfrage. Insbesondere die Wohnungsbau-Offensive der neuen Bundesregierung und anstehende Klima-Sanierungen werden auch in den nächsten Jahren für volle Auftragsbücher sorgen. Fachleute sollten sich deshalb nicht unter Wert verkaufen: Entscheidend ist, dass der Tariflohn gezahlt wird“, so der Gewerkschafter. ...

