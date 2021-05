Schweriner Wirtschaft : Baufirma Hermann Schütt hinterlässt Handschrift in ganzer Region

Schweriner Familienunternehmen bestimmt seit 40 Jahren das Baugeschehen in Westmecklenburg und wirkte beim Bau des Plenarsaales für den Landtag im Schweriner Schloss oder der Instandsetzung von Schloss Bothmer mit.

Schwerin | Die großen Bauschilder mit der Aufschrift HS stehen unübersehbar an vielen Stellen in Schwerin und der Region. HS steht für Hermann Schütt und seine Hoch- und Tiefbaufirma. Seit 40 Jahren ist das Familienunternehmen im Geschäft und hat überall in der Stadt und der Region Spuren hinterlassen: Ob beim Bau des neuen Plenarsaales für den Landtag im Schwer...

