Kultur : Schweriner Bibliotheken zwischen Feiertagen geöffnet

Leseratten müssen auch in der letzten Woche des Jahres nicht auf neues „Futter“ verzichten, sollten sich dann aber ausreichend bevorraten.

Schwerin | Auch wenn kein neues Buch unter dem Weihnachtsbaum liegt, steht dem Lesevergnügen in den letzten Tagen des Jahres nichts entgegen: Die Stadtbibliothek in den Schweriner Höfen und die beiden Stadtteilbibliotheken in Lankow und Neu Zippendorf sind einer Mitteilung der Stadtverwaltung zufolge bis zum 23. Dezember und dann wieder zwischen den Feiertagen, ...

