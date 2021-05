So läuft der Gastronomie-Start : Schweriner Cafés und Restaurants bereiten sich auf Gäste vor

In der Innenstadt können Wirte nach mehr als sieben Monaten wieder Gäste an Tischen begrüßen.

Schwerin | Großes Tische- und Stühlerücken in der Schweriner Innenstadt: Schon seit Tagen bereiten sich Gastronomen auf den Start der Saison am Pfingstsonntag vor. Wie schon zuvor die Einzelhändler hoffen auch die Wirte, auf viele Gäste. Viele rechnen mit einem Ansturm, das wird am Pfingstsonntag auch vom Wetter abhängig sein. Mehr als sieben Monate waren die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.