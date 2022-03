Einkaufen in Schwerin : Center bereiten den verkaufsoffenen Sonntag vor

Es soll der große Aufschlag für den Einzelhandel werden: Mit gebündelten Aktionen wollen die Center am Marienplatz am kommenden Sonntag möglichst viele Kunden in die Innenstadt locken.

Schwerin | Süße Osterküken neben tausenden Osterglocken im Schlosspark-Center, Live-Musik mit der Band „Marco and Friends“ aus Rostock auf dem Marienplatz vor der frühlingshaft geschmückten Marienplatzgalerie, kulinarische und literarische Leckerbissen an kleinen Verkaufsständen an der Nordseite des Platzes vor den Schweriner Höfen: Der Einzelhandel in der Lande...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.