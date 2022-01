Berliner Platz in Schwerin : Feuerwehr löscht Balkon-Brand am Hochhaus

Feuer am Berliner Platz konnte schnell gelöscht werden. In der betroffenen Wohnung befand sich kein Mieter.

Schwerin | Kurz nach 13 Uhr läuft der Alarm auf: Rauchentwicklung in einem Hochhaus am Berliner Platz. Als die Kameraden der Schweriner Berufsfeuerwehr am Ort des Geschehens eintreffen, schlägt ihnen von einem Balkon im dritten Geschoss dichter Qualm entgegen, auch die dazugehörige Wohnung ist offenbar in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Feuer konnte schne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.