IG Metall in Schwerin : Eine Frage der Ehre: 70 Jahre in der Gewerkschaft

Schweriner IG Metall ehrt Jubilare, die seit vielen Jahrzehnten aktiv sind

Schwerin | Ein Jahr nach dem 2. Weltkrieg ist Adalbert Meyer in die Gewerkschaft eingetreten. Der heute 90-jährige Schweriner lernte Möbeltischler und arbeitete bis zur Wende in den Schweriner Möbelwerken. Er ist noch heute der Gewerkschaft der Beschäftigten der Holzindustrie treu verbunden, die nun in der IG Metall aufgegangen ist. So kann er auf 75 Jahre Mitgl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.