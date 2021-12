Start der Kinderimpfungen : Wieso Schweriner Eltern jetzt ihre Kinder piksen lassen

Am Dienstag hatten 89 Mädchen und Jungen einen Termin im Schweriner Impfstützpunkt. Zwei Familien berichten, wie sie zu der Entscheidung kamen, den Nachwuchs gegen Corona impfen zu lassen.

Schwerin | Maxi musste nicht lange überlegen, ob er sich gegen Corona impfen lässt. Ehrensache. „Ich möchte den Weihnachtsmann schützen“, so der Fünfjährige. „Der Weihnachtsmann ist schließlich schon ein alter Mann“, sagt Maxi. Der Junge kommt gerade mit seiner Mutter und der älteren Schwester aus dem Impfstützpunkt am Schlosspark-Center in der Schweriner Innens...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.