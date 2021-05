Ohne Priorisierung : Schwerin plant weitere Sonderimpfung am Wochenende

Mehrere hundert Impfdosen sind für die Aktion auf dem Großen Dreesch eingeplant. Der vorgesehene Impfstoff hat einen Vorteil.

Schwerin | Das Schweriner Impfzentrum bereitet für den Sonnabend, 22. Mai, eine Sonderimpfaktion ohne Priorisierung mit dem Coronavirus-Impfstoff von Johnson & Johnson vor. Geimpft werden soll in der Zeit von 9.30 bis 15.30 Uhr an den Standorten Am Berliner Platz 4, der früheren Postfiliale und im Bildungs- und Bürgerzentrum Campus am Turm in der Hamburger Allee...

