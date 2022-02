Ukraine-Konflikt : Schweriner Kinder malen Wunsch nach Frieden

Die Angst vor Krieg beschäftigt nicht nur Erwachsene, sondern auch die Heranwachsenden. Mädchen und Jungen der Kindertafel haben besondere Postkarten entworfen, die an Putin geschickt werden sollen.

Schwerin | „Man kann der russischen Invasion in der Ukraine und dem Leid der Flüchtlinge doch nicht tatenlos zusehen“, sagt Peter Grosch, der Vorsitzende der Schweriner Tafel. Da aber das Zusammenstellen eines Hilfskonvois wie nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und der Transport der Hilfsgüter bis in die Ukraine nicht so einfach sei, hat der Verein nun ein...

