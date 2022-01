Schwerin : Kindertafel bietet warme Mahlzeit auch in der Corona-Zeit

In der Kindertafel in der Hegelstraße hält das Team die Stellung, versorgt weiterhin die kleinen Gäste. Eine Spende gab es wieder vom Lions Club – und die wurde dringend benötigt, um alle anfallenden Kosten zu decken.

Schwerin | Mittagszeit in der Kindertafel in der Hegelstraße: Es gibt Gemüsesuppe. Die ersten Mädchen und Jungen haben sich an den Tischen in dem Flachbau versammelt. „Auch in Corona-Zeiten bieten wir unter der Woche eine warme Mahlzeit für die Jüngsten an“, sagt der Vorsitzende der Schweriner Tafel, Peter Grosch. Die Kinder würden ja in den Schulen getestet....

