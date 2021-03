Osterfest : Schweriner Müll wird an anderen Tagen abgeholt

Die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen verschieben an den kommenden Feiertagen die Abfallentsorgung

Schwerin | Freitags kommt die Müllabfuhr. Zumindest in einigen Bereichen der Stadt, wie in Lewenberg oder in Lankow. Diesen Freitag müssen die Tonnen aber auf die sehnlich erwartete Leerung warten. Denn an gesetzlichen Feiertagen findet keine Abfuhr von Hausmüll, Bioabfall und Wertstoffen statt. Die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen verschieben am kommenden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.