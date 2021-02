Schwerin : Kein Schweriner muss im Freien schlafen

Städtische Wohnungslosenunterkunft am Mittelweg hat ausreichende Kapazitäten

Schwerin | Die strengen Nachtfröste rufen Bilder aus den Großstädten ins Gedächtnis, wo Obdachlose in U-Bahn-Schächten oder Hauseingängen frierend schlafen. Doch wie sieht die Situation in Schwerin aus? Müssen in der Landeshauptstadt Menschen, die tagsüber beim Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.