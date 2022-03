Kirchen in Schwerin : Paulskirche bekommt neue Beleuchtung

Eine Anlage mit moderner LED-Technik wurde jetzt in der Schweriner Paulskirche installiert. 18 Pendelleuchten strahlen in drei Richtungen. Gesamtkosten: knapp 170 000 Euro.

Schwerin | Bis hoch ins Gewölbe reicht das Gerüst, das jetzt in der Paulskirche aufgebaut ist. Aus gutem Grund: An der Decke wird gearbeitet. Elektriker montieren die Lampen, die neues Licht in die alte Kirche bringen sollen. Endlich bekommt das Gotteshaus die lang ersehnte moderne Beleuchtungsanlage. Pastor Klaus Kuske zeigt sich schon jetzt begeistert: „In der...

