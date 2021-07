Schwerin : Polizei fasst betrunkenen Unfallfahrer

40-Jähriger soll nach Kollision in der Hamburger Allee mit seinem Wagen geflüchtet sein

Schwerin | In der Hamburger Allee soll er am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mit seinem Wagen beim Überholen ein anderes Auto gestreift haben und dann geflohen sein. Weit kam der 40-jährige Fahrer allerdings nicht. Die Polizei fasste den Mann, nachdem er sein Fahrzeug am Waldrand abgestellt und die Flucht zu Fuß fortgesetzt hatte. 40-Jähriger ist Halter des Flucht...

