Schwerin : Polizist mit Machete angegriffen

32-jähriger Angreifer wurde nach bewaffneter Attacke in Lagerhalle von Beamten überwältigt

Schwerin | Ein 32-Jähriger soll am Freitagabend in einer Lagerhalle in der Wismarschen Straße einen Polizisten mit einer Machete angegriffen haben. Der Beamte habe daraufhin gedroht, von seiner Schusswaffe Gebrauch zu machen, schildert Schwerins Polizeisprecher Steffen Salow. Schließlich sei es gelungen, den Angreifer zu überwältigen. Der polizeibekannte Mann mü...

