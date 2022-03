Strandhotel in Schwerin : Bagger stehen bereit, doch Baustart für Sanierung nicht in Sicht

Die Baufahrzeuge am Strandhotel in Zippendorf verbreiten Hoffnungsschimmer, dass die Sanierung möglicherweise beginnen könnte. Doch der Eigentümer dämpft die Erwartungen.

Schwerin | Das Gebüsch hinter und neben dem Strandhotel in Zippendorf ist weg, die alten Schuppen und Garagen sind abgerissen. Der Unrat ist abtransportiert. Bagger, Radlader und Kipper haben das mehrere tausend Quadratmeter große Grundstück beräumt und Baufreiheit geschaffen. Ist also der Baustart zur Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes in Sicht? Sanie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.