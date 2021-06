Schweriner Töpfermarkt : Keramiker und Besucher hoffen auf zweiten Termin im September

Der traditionelle Töpfermarkt in Schwerin fällt im Juli aus, soll aber nachgeholt werden. Doch in der Landesverordnung wird nicht an Spezialmärkte gedacht, so die Kritik der Keramikerinnen aus Pingelshagen und Dalberg

Pingelshagen/Schwerin | Es ist eine traurige Nachricht für alle Aussteller und Besucher: Bereits zum zweiten Mal muss der Schweriner Töpfermarkt abgesagt werden. Traditionell findet er seit 1990 am ersten Wochenende im Juli auf dem Schweriner Marktplatz statt. Doch während er im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie komplett ausgefallen ist, gibt es in diesem Jahr einen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.