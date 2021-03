Schweriner Umland : Empörung über Kahlschlag an der A 14

Bäume wurden gefällt, Sträucher und Hecken zurückgeschnitten, doch die zuständige Autobahn GmbH des Bundes schweigt

Schweriner Umland | Mehrmals täglich fährt Stefan Wille genannt Niebur die Autobahn 14 entlang. Mal bis in den Norden nach Wismar, mal nur bis zur Abfahrt Schwerin-Nord. Und immer wieder zurück nach Hause nach Plate. "Und jedes Mal werde ich wütend, wenn ich sehe, was entlang der Strecke in den vergangenen Wochen passiert ist", erzählt er und zeigt auf einem Feldweg bei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.