Helfer für Demenzkranke : Schweriner Zentrum schult Helfer für Demenzkranke

Wer Menschen mit Demenz und deren Angehörige helfen möchte, kann sich dafür im Schweriner Zentrum Demenz schulen lassen. Die Ehrenamtler sollen die Erkrankten im Alltag begleitet und für gemeinsame Erlebnisse sorgen.

Schwerin | Im Zentrum Demenz in Schwerin beginnt am 28. Januar der nächste Schulungskurs für Ehrenamtliche, die Menschen mit Demenz helfen wollen. Der Kurs soll auf die Begleitung von Menschen mit Demenz vorbereiten. Die Teilnehmer beschäftigen sich an sieben Terminen mit dem Thema Demenz, erwerben Wissen und sammeln Erfahrungen in Betreuungs- und Begleitungssit...

