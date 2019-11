Schweriner Zoo : Ärzte schreiben Roten Panda "Polly" gesund

Roter Panda aus dem Schweriner Zoo bei Helios untersucht: CT gibt keine Hinweise auf eine ernsthafte Erkrankung.

von Christian Koepke

15. November 2019, 20:00 Uhr

Erleichterung im Schweriner Zoo: Polly ist offenbar nicht ernsthaft krank. Die Untersuchung der fünf Jahre alten Roten-Panda-Dame im Computertomografen der Helios-Kliniken brachte keine Hinweise etwa auf einen Tumor. Lediglich Wucherungen im Bereich der Nase stellte das Team um Chefarzt Dr. Karsten Alfke fest.

Kameras laufen, Fotoapparate klicken, großer Medienrummel am Freitagnachmittag im Krankenhaus: Tierarzt Dr. Gerd Ricker und Zoo-Pfleger Daniel Heese legen Polly, die schon im Tierpark in Narkose versetzt wurde, vorsichtig auf den Tisch des CT-Gerätes. Sabine Habeck, stellvertretende Leiterin der Röntgendiagnostik, nimmt die Daten der kleinen Patientin auf. Name: Polly, Geburtsdatum: 23. Juni 2014. Schwester Brigitta hilft bei den letzten Vorbereitungen für die Untersuchung, richtet die etwa fünf Kilogramm schwere Rote-Panda-Dame noch einmal aus.

Klawitter

Um kurz nach 16 Uhr ist es soweit: Der Computertomograf beginnt mit seiner Arbeit, sendet die ersten Bilder in den Kontrollraum, wo Chefarzt Alfke und Oberarzt Niels von Gadow das Geschehen an mehreren Bildschirmen verfolgen. „Polly ist sehr klein und ihre Anatomie ist schon eine Herausforderung“, sagt Alfke.

Klawitter

Natürlich ist auch Zoo-Direktor Dr. Tim Schikora vor Ort. Seit dem Frühjahr gäbe es gesundheitliche Probleme bei Polly, erzählt er. „Sie hat abgenommen und ihr Fell ist dünner geworden.“ Bei einer Röntgenuntersuchung in der Schweriner Tierklinik seien verdickte Lymphknoten festgestellt worden, so Schikora. Den Kontakt zu den Helios-Kliniken habe Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier hergestellt, der früher selbst als Radiologe im Krankenhaus gearbeitet hat.

Klawitter

Nach einer knappen halben Stunde hat Polly die Untersuchung überstanden. Sie bekommt ein Mittel, das ihr beim Aufwachen helfen soll. „Wenn Polly im Zoo ankommt, ist sie munter“, sagt Direktor Schikora. Nun heißt es: Warten auf das Ergebnis.

Chefarzt Alfke verkündet schließlich die gute Nachricht: „Es wurden keine Auffälligkeiten bei Polly gefunden.“ Nur an der Nase gäbe es Wucherungen. Zoo-Direktor Schikora ist erleichtert: „In den nächsten Tagen werden wir besprechen, wie wir mit dem Befund an der Nase umgehen wollen.“

Mit Polly wurde zum ersten Mal ein Tier im Schweriner Klinikum in einem Computertomografen untersucht.