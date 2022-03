Auf Empfehlung aus Köln und Leipzig : Schweriner Zoo ist jetzt Mitglied im Weltzooverband

Der Weltzooverband WAZA würdigt damit die Arbeit für den Artenschutz des Zoos in Schwerin – ein Beispiel dafür ist das Rote-Liste-Zentrum. Zudem hat der Tierpark einen weiteren Grund zur Freude.

Schwerin | Anerkennung für den Schweriner Zoo: Auf Empfehlung der Zoos in Köln und Leipzig wurde der Tierpark der Landeshauptstadt in die World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) aufgenommen. „Die Aufnahme in den Weltzooverband macht uns stolz und wir freuen uns auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen weltweit“, sagt Zoo-Direk...

