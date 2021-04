Schweriner Ärger der Woche : Anwohner erbost über Pflanzendiebstahl

Ein Wilder Wein und eine Clematis wurden von der Grünfläche an der Perleberger Straße entwendet.

Schwerin | Eigentlich sollen sie an den braunen Carports an der Perleberger Straße hochwachsen und den Mietern einen schöneren Ausblick bescheren. Vor knapp drei Wochen hatte die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft (SWG) gleich mehrere Rankpflanzen in die Erde gesetzt, doch nun wurden zwei gestohlen. Bei den Anwohnern sorgt das für Kopfschütteln. Kröger kann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.