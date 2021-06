Ärger der Woche : Schweriner fahren durch den Wald, weil ihnen die Umleitung zu lang ist

Der Forstweg ist für Fahrzeuge eigentlich nicht freigegeben – Stadt möchte Zufahrt verhindern

Schwerin | Hans M.* spaziert von der Hegelstraße Richtung Wald. Die Sonne scheint, es ist warm. Zeit für einen Spaziergang. An der Ecke zur Galileo-Galilei-Straße biegt er in den Wald ein. Ein breiter Weg verbindet hier das Wohngebiet mit der Plater Straße. Die Bäume spenden Schatten, Vögel zwitschern. Doch plötzlich dröhnt ein Motor auf. Ein Auto rast an Hans M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.