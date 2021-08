Umfrage : Schweriner hängen an ihrem Real-Markt

Eine Umfrage zeigt, dass etwa zwei Drittel lieber weiter bei dem Supermarkt im Sieben Seen Center einkaufen wollen. Doch die Filiale schließt in wenigen Monaten.

Schwerin | Der Real im Schweriner Sieben Seen Center schließt. Bereits kurz nach der offiziellen Bestätigung durch die Betreiberkette hatten die Kunden bestürzt reagiert. Sie waren traurig über das endgültige Aus von Real in der Landeshauptstadt. Kaufland soll auf die zerschlagene Handelskette folgen, doch eine Umfrage zeigt, dass die Schweriner lieber weiter in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.